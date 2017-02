Jake Gyllenhaal reinaugura teatro en Broadway

Broadway dio la bienvenida el miércoles a un nuevo teatro con una ceremonia de corte de listón encabezada por Jake Gyllenhaal.

El astro de Brokeback Mountain y Nightcrawler asistió con unas enormes tijeras doradas para reinaugurar el Hudson Theatre donde actuará en Sunday in the Park with George, la primera producción del teatro en casi 50 años.

"No les puedo insistir suficientemente lo importante que es tener felicidad en este mundo y eso es este espacio y de eso se trata esta obra. Se trata del amor y de la felicidad así que espero que la gente pueda venir y experimentar eso con nosotros", dijo el actor.

Gyllenhaal ayudó a cortar el listón con su compañera de elenco Annaleigh Ashford, y su nombre estará en una placa conmemorativa. El teatro remodelado no estaba completamente listo para la reapertura, había botes de basura envueltos en plástico en el vestíbulo y letreros que aún no habían sido colgados.

Inaugurado en 1903 — una semana antes que el New Amsterdam Theatre — el Hudson es el teatro más antiguo y a la vez el más nuevo de Broadway. Es el primer teatro nuevo de Broadway en casi 20 años y es el número 41.

El Hudson está frente a Times Square, al este de Broadway sobre la calle 44. La primera obra que se presentó en él fue Cousin Kate protagonizada por Ethel Barrymore. Fue construido por el productor Henry B. Harris, quien murió a bordo del Titanic.

Entró en ejecución hipotecaria en 1933 y se vendió en una subasta por 100 mil dólares. El teatro cambió de dueño muchas veces y fue un estudio para CBS Radio. También fue la sede de la primera edición del programa The Tonight Show transmitida a nivel nacional con Steve Allen y por un tiempo fue la casa del concurso de televisión The Price Is Right.

Después fue un teatro de burlesque y cine en 1968. Gyllenhaal y Ashford compartirán el escenario en el que alguna vez se presentaron Laurence Olivier, Louis Armstrong, Jane Fonda y Barbra Streisand.

"Estamos enormemente orgullosos de reabrir este espacio con esta obra de arte especial", dijo Ashford. "Sentimos los fantasmas de los que estuvieron antes que nosotros, viviendo, respirando e inspirándonos".

La reposición de "Sunday in the Park with George" comenzará sus funciones de preestreno el domingo. El musical de Stephen Sondheim y James Lapine imagina lo que le pasó al pintor francés del siglo XIX Georges Seurat para crear su obra maestra: Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte.