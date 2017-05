Jimmy Kimmel volverá como anfitrión del Óscar

Pese a su chiste de que nunca volverían a invitarlo al Óscar tras el histórico error con los sobres, Jimmy Kimmel regresará como anfitrión.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dijo el martes que Kimmel volverá para la edición 90 del Óscar con los productores Michael De Luca y Jennifer Todd, el equipo detrás de la ceremonia de este año.

"Si piensan que arruinamos el final de este año, ¡esperen a ver lo que tenemos planeado para el espectáculo del aniversario 90!", dijo Kimmel en un comunicado oficial.

Es extremadamente temprano para anunciar al anfitrión de la ceremonia de 2018 –el año pasado no se anunció que Kimmel sería el maestro de ceremonias hasta diciembre de 2016, y el año previo, la participación de Chris Rock como anfitrión se reveló en noviembre–, pero la presidenta de la academia Cheryl Boone Isaacs dijo a The Associated Press el martes que estaban tan complacidos con el equipo que quisieron "prolongar el buen momento".

"Es un año grande para nosotros", dijo Boone Isaacs. "Será una gran celebración, y es maravilloso tener un equipo con experiencia, y experiencia reciente, que ya tiene algunas ideas maravillosas".

Los ratings de la entrega 89 del Óscar el pasado febrero fueron los más bajos desde 2008, sin embargo, con 32.9 millones de espectadores pese al drama ocasionado cuando Faye Dunaway, leyendo la tarjeta del sobre incorrecto, anunció a La La Land como la ganadora del premio a la mejor película.

El error fue corregido en el escenario y Moonlight terminó llevándose el galardón.

Boone Isaacs reconoció que la caída de los ratings es "un poco preocupante", pero no culpa al equipo por los números. "Este espectáculo fue extremadamente bien reseñado y recibimos muchos comentarios positivos del público en general así como de nuestros miembros y ciertamente de la junta, que estaba muy emocionada de lo que nos presentaron", dijo.

Boone Isaccs espera que las películas ayuden a reforzar el interés este año. La ceremonia de los Premios de la Academia, en su edición 90, será el 4 de marzo del 2018 en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.