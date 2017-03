Johnny Hallyday anuncia que tiene cáncer, pero su vida 'no corre peligro'

El famoso cantante francés Johnny Hallyday, de 73 años, anunció el miércoles por la noche que sufre cáncer, pero dijo que su vida "no corre peligro", en un mensaje por Twitter.

"Me encontraron hace unos meses unas células cancerosas por las que estoy siendo tratado", escribió. "Mi vida no corre peligro", agregó. "Me siento bien y estoy en buen estado físico", afirmó.

Johnny Hallyday hizo el anuncio a la revista de farándula Closer, que por su parte afirma en el número que aparecerá el jueves que "Johnny Hallyday, afectado de cáncer, se encuentra en un estado preocupante".

La salud del rockero y estrella de la canción francesa ya había sido tema de los medios en 2009. Tras ser operado en París de una hernia discal, fue hospitalizado de urgencia y puesto en coma artificial en Los Ángeles luego de sufrir varias complicaciones.

El cantante, que aseguró entonces haber estado "al borde de la muerte", tuvo que anular varios conciertos.