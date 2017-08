Juan Gabriel es recordado por sus fanáticos

“Es como si él hubiera compuesto a cada uno de nosotros una canción”, dijo Luisa Esteves, una mexicana que junto con otros fanáticos de Juan Gabriel se dio cita este lunes 28 de agosto en Plaza Garibaldi para entonar sus canciones a todo pulmón a un año del fallecimiento del músico.

Junto a la estatua del cantante en la plaza, ubicada en el Centro Histórico de Ciudad de México, se realizó una misa y un concierto encabezado por imitadores suyos.

Llegaron fanáticos de toda la vida como Esteves, de 58 años, con una camiseta con la imagen de Juan Gabriel que compró hace un año en el homenaje póstumo para el cantautor en el Palacio de Bellas Artes, realizado días después de su deceso.

“Cuando él falleció vine en la noche, aquí estuve (en Garibaldi)”, dijo Esteves. “La playera fue en Bellas Artes que la compré, ahí estuve casi cinco horas para poder verlo... Ahorita vuelvo a venir por mi propia voluntad, nadie me obligó”.

Ella y su esposo, Roberto González de 59 años, lo vieron cinco veces en concierto. Eran admiradores de Juan Gabriel desde que comenzó su carrera. “Yo tengo toda la colección de acetatos de él, yo era muy joven, iba en la secundaria cuando lo escuchaba y lo admiro porque ha sido una persona muy respetuosa. Siempre le cantó a la mujer con amor, nada con groserías, a la mujer siempre la tuvo en un lugar donde debe de estar una mujer, cantarle con amor”, dijo Esteves.

Laura González lucía orgullosa un tatuaje en su brazo derecho que decía “Alberto Aguilera 1950-2016” y otro en su brazo izquierdo que decía “Juan Gabriel”. González se volvió miembro del club de fanáticos del cantante cuando tenía 20 años. Actualmente tiene 47, aunque comenzó a escuchar su música desde que tenía unos cuatro.

“El (tatuaje) de Juan Gabriel me lo hice el año pasado después de que murió y el de Alberto Aguilera tiene dos semanas, para que cicatrizara para el día de hoy”, dijo González.

Cuando se enteró de la muerte del astro “casi me infarto”, recordó la admiradora. “Soy diabética, me subió el azúcar altísima de la impresión, íbamos a verlo como en 15 días, ya teníamos reservaciones para verlo en el Palacio de Bellas Artes. Nos regresaron el dinero, pero no nos lo regresaron a él”.