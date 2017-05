Juanes canta en inglés en su nuevo disco 'Mis planes son amarte'

El artista colombiano Juanes lanzará el viernes su nuevo disco, Mis planes son amarte, un álbum de doce canciones y vídeos en el que por primera vez incluye una tonada en inglés.

"Mis planes son amarte es una historia de amor que involucra un viaje a través del tiempo, las playas de Veracruz (México) y paisajes de Colombia, y conecta mis pasiones sobre lo ancestral, la ciencia y la música", dijo el cantante, citado en un comunicado divulgado por su oficina de prensa, sobre su séptimo álbum de estudio.

"Las letras van desde lo erótico hasta lo sentimental y lo social", agregó Juanes, quien mezcla sonidos de soul, funk, rhythm y blues junto a su tradicional guitarra eléctrica.

Una de las doce tonadas es Goodbye For Now, su primera canción en inglés en más de dos décadas de carrera musical. "Después de muchos ensayos, finalmente encontré una canción hermosa en inglés de la cual me enamoré", explicó el artista de 44 años.

Además, en Actitud comparte coros con sus tres hijos Luna (13 años), Paloma (11) y Dante (7).

El disco fue producido por Juanes y los colombianos Alejandro "Mosty" Patiño y Alejandro "Sky" Ramírez, ganadores del Grammy Latino en 2015.

El álbum también incluye una producción audiovisual de doce vídeos grabados durante 21 días entre Medellín y Veracruz bajo la dirección del puertorriqueño Kacho López. Los cortos cuentan la historia de Javier, un astronauta interpretado por Juanes que llega desde Marte a la Tierra para "acercarse a la fuente de su inspiración: el amor del ser que lo inspira".

Los videoclips funcionan como el capítulo de un libro, por lo que al final se tratará de "una cinta (de una hora) rodada en alta definición, diseñada para escuchar y ver", agregó el texto.

"Mis planes son amarte" cuenta además con la participación de los cantantes colombianos Fonseca y Kali Uchis, la modelo puertorriqueña Joan Smalls, y apariciones de los también colombianos J.Balvin, Alkilados, Piso 21 y el exfutbolista Juan Pablo Ángel.

Además, Juanes anunció que en colaboración con su mánager Rebeca León y el productor Ben Silverman trabaja en Persiguiendo el sol, una serie que se emitiría en Netflix.

Juanes, uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial, ha ganado 21 Grammys Latinos y ha vendido más de 12 millones de discos.