Kate del Castillo no viaja a México por temor a las acciones judiciales

La actriz Kate del Castillo, quien acaparó la atención internacional en 2016 por facilitar una entrevista entre el cineasta estadounidense Sean Penn y el narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, no piensa viajar a México de momento por temor a acciones judiciales.

“No voy”, aseguró la mexicano-estadounidense en una entrevista desde su residencia en Los Ángeles con el canal mexicano Imagen Televisión en vísperas del estreno de Ingobernable, la serie que protagoniza.

Del Castillo, de 44 años, a quien la fiscalía mexicana citó a declarar durante 2016 por sus nexos con El Chapo, explicó que judicialmente “todavía no está aclarada toda la situación”.

“Todavía no se cierra bien la investigación. Mis abogados no me han dado luz verde para ir a México sin ningún problema”, precisó.

La intérprete dijo también que no ha abandonado la idea de hacer una película sobre la vida del narcotraficante, que en julio de 2015 huyó de forma espectacular de una cárcel de máxima seguridad en México para volver a ser capturado en enero de 2016 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

“Siempre ha sido mi idea, por eso me metí en todo este lío”, afirmó la también protagonista de La Reina del Sur, una telenovela basada en el libro homónimo del escritor español Arturo Pérez Reverte.

“Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido la manera de poderme mover con los problemas legales que tengo en México”, añadió.

Una vez solucionados sus problemas legales empezará a realizar el proyecto de la película, aseguró.

Según las autoridades mexicanas, el interés de Joaquín Guzmán por llevar su biografía a la gran pantalla fue una de las razones que llevaron a su captura en enero de 2016, pocos días antes de que Penn publicara la “entrevista secreta al hombre más buscado del mundo” en la revista Rolling Stone.

En Ingobernable, serie producida por Netflix que se estrenará a nivel mundial el 24 de marzo, Del Castillo interpreta a Emilia Urquiza, una ficticia primera dama de México que se da a la fuga tras verse acusada de la muerte del presidente.