Kristen Bell canta temas de 'Frozen' para refugiados de Irma

Kristen Bell dice que estuvo "cantando bajo el huracán" mientras Irma pasaba por Florida. La estrella de Frozen se encuentra en Orlando filmando una película y se hospeda en un hotel del resort Walt Disney World.

Visitó una escuela que servía como refugio e interpretó canciones de "Frozen".

De regreso en el hotel, publicó fotos en sus redes sociales cantando con un huésped y cenando con un grupo de ancianos.

Dear @daxshepard1, this is john. My side piece in orlando. I hope u understand. Im powerless over a man who serenades me. #Irma2017pic.twitter.com/YkT0MCDL7J