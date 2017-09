Lady Gaga se toma un receso de la música

Lady Gaga dice que planea tomarse un "receso" de la música y "bajar el ritmo un momento para sanar".

La diva de pop se encontraba en Toronto este viernes 8 de septiembre para un par de conciertos y para estrenar el documental de Netflix, Gaga: Five Foot Two.

La cinta, que se exhibe en el Festival Internacional de Cine de Toronto, relata su vida, su actuación en el Super Bowl en febrero pasado y su lucha con el dolor crónico.

Gaga lloró al hablar con los reporteros sobre sus problemas de salud. "Es difícil", dijo, "pero también es liberador".

La cantante dijo que seguirá sus actividades creativas durante su receso de la música.

"No significa que no tenga nada bajo la manga", señaló. Recientemente Gaga filmó una nueva versión de A Star is Born (Nace una estrella) coprotagonizada por Bradley Cooper.