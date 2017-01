'La La Land' lidera la carrera de los Óscar con 14 nominaciones

La La Land, la película de Lions Gate sobre dos amantes desafortunados que intentan incursionar en la industria del entretenimiento, fue nominada a 14 Premios de la Academia, entre ellos a la mejor película, igualando el mayor récord de la historia.

" Manchester by the Sea", de Amazon.com Inc., fue nominada a seis premios Óscar, incluyendo a la mejor película, dijo el martes en su sitio web la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la primera nominación para un distribuidor en línea. Nueve películas competirán por el mejor filme del año. Varias son protagonizadas por actores afroamericanos.

Lions Gate superó a todos los estudios con 26 nominaciones, luego viene Paramount Pictures de Viacom Inc. con 18. A24, el estudio independiente responsable de la realización de " Moonlight" , obtuvo 10 nominaciones en total.

Netflix Inc. se adjudicó una nominación por su documental " 13th". La academia ha sido criticada por no reconocer películas protagonizadas por personas de color. En el último año, la organización modificó sus reglas de membresía y votación para aumentar la diversidad en la organización de más larga data del sector, la cual en gran parte es dirigida por hombres blancos.

La selección de películas de calidad de este año protagonizadas por actores de grupos minoritarios, incluidos los nominados a mejor película " Fences", " Figuras ocultas" y " Moonlight", dará a los votantes de los Óscar la oportunidad de cumplir con ese objetivo. Los filmes que completan la lista de nominados a la mejor película son " Arrival", " Hacksaw Ridge", " Lion" y " Hell or High Water".

La entrega número 89 de los Premios de la Academia se realizará el 26 de febrero en una ceremonia en vivo transmitida por ABC y su anfitrión será Jimmy Kimmel.

En "La La Land", Ryan Gosling interpreta a una pianista de jazz que se enamora de una actriz en dificultades, interpretada por Emma Stone, mientras ambos buscan el éxito en el contexto de un romántico Los Ángeles. Su relación, contada a través del canto y la danza, se derrumba al tiempo que despegan sus carreras.

Gosling y Stone recibieron nominaciones a los Óscar por sus papeles en la película, al igual que Damien Chazelle por su guión y dirección. La película también obtuvo nominaciones por la canción original y la cinematografía.

El filme es el principal candidato a la mejor película, según los corredores y las casas de apuestas. Ladbrokes Plc dio a la película una probabilidad de 1 a 4, o un 80 por ciento de probabilidad de ganar. La película estableció un récord tras obtener la mayor cantidad de premios en los Globos de Oro de este año, incluyendo el premio al mejor musical o comedia, y premios al mejor director y actor.

Las únicas otras películas nominadas a 14 premios Óscar fueron Titanic en 1997 y All about Eve en 1950.