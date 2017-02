Laurence Fishburne recibe señal para interpretar a Mandela

Hay unos cuantos papeles que todo buen actor estaría honrado de interpretar. Por eso cuando a Laurence Fishburne le pidieron dar vida a Nelson Mandela en una nueva miniserie no lo dudó... al principio.

"Me ofrecieron el papel, dije 'sí' inmediatamente, me sentí totalmente honrado de que me lo pidieran. Y entonces 15 minutos después entré en pánico, empecé a pensar '¿qué estás haciendo?''', recordó el actor galardonado con los premios Emmy y Tony.

Fishburne dejó de lado sus temores cuando supo que el proyecto se filmaría exclusivamente en Sudáfrica con actores sudafricanos que ayudarían a contar la historia que Mandela narró en sus propias autobiografías. "Nuestro relato es más sobre el hombre que sobre el mito. Tratamos de revelar cómo el hombre se convirtió en el mito", dijo.

"Fue una experiencia que me cambió la vida". El resultado es "Madiba", una película de seis horas que se transmitirá durante tres noches por BET a partir del miércoles.

La película toma el título del nombre de clan de Mandela, quien se convirtió en uno de los estadistas más queridos del mundo.

El astro de "The Matrix" y "Man of Steel" ya había interpretado a personas de la vida real — Thurgood Marshall e Ike Turner — pero Mandela está en una clase especial. "Están Cristo y Gandhi", dijo. "Unos cuantos reyes y reinas shakespearianos. Papas, emperadores romanos y quizá unos pocos dioses, algunos dioses Olímpicos".

El productor Lance Samuels se acercó a Mandela para recibir su bendición hace casi ocho años. La única indicación que le dio Mandela fue que quería que la película explorara a las figuras menos conocidas de la lucha contra el apartheid, como Walter Sisulu y Oliver Tambo.

"El hecho de que tuviéramos las seis horas para trabajar nos daba un lienzo mucho más grande", dijo Fishburne. "Podemos presentarle al público gente que fue clave no solo para acabar con el apartheid sino que tuvo una gran influencia en la vida de Nelson Mandela, la gente que ayudó a guiarlo, formarlo, aconsejarlo, que se le opuso, que lo reto".

Orlando Jones, quien interpreta a Tambo, señaló que la gran mayoría del elenco de "Madiba" es sudafricana, además de que es la primera vez que un director afroestadounidense ha filmado la vida de Mandela y también la primera ocasión que una actriz sudafricana interpreta a Winnie Mandela.

"Por fin los sudafricanos tienen una voz en esta historia sudafricana", dijo Jones.

Kevin Hooks, quien dirigió a Fishburne en "Fled", tenía al actor de primero en su lista de posibles opciones para el papel protagónico de la cinta.

Hooks supo que había tomado la decisión correcta cuando filmó a Fishburne en una escena en la que Mandela está en prisión y se entera que su hijo ha muerto.

"Estaba viendo el monitor cuando dije 'corten'. Tuve que guardar la compostura porque estaba al borde de las lágrimas", dijo el director. "No podía hablar de lo poderoso que fue.

Ahí fue cuando supe que fue un jonrón para mí".Aunque parecía un reto sobrecogedor, Fishburne supo que podía lograr la encomienda mientras hacía una gira especial de la Fundación Nelson Mandela en Johannesburgo antes de comenzar la filmación.

Estaba revisando las cartas y objetos de Mandela cuando vio un busto de Thurgood Marshall — el mismo tipo de busto que le había dado la Fundación Thurgood Marshall para celebrar su primera noche interpretando al juez de la Corte Suprema en Broadway en 2008.

"Pensé 'OK, puedo hacerlo, alguien le dio a él mismo tipo de premio que me dieron, así que estaré bien, podré lograrlo''', dijo Fishburne. "Fue como un guiño silencioso".

En un giro inesperado, la película de Fishburne para BET no solo competirá con su más reciente película," John Wick: Chapter Two", sino también con su interpretación de Pops Johnson en la serie de ABC "black-ish".

El actor dijo que esto le encanta."Estoy en la silla del abuelo y me encanta estar en la silla del abuelo", dijo. "Puedo mostrar este lado de mí que ha estado oculto, fuera de la vista de todos.

Es lindo porque me gusta el cambio. No siempre quiero hacer lo mismo, no quiero ser predecible, quiero mezclar las cosas".