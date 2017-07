Chef colombiana Leonor Espinosa recibe el Basque Culinary World Prize 2017

La chef colombiana Leonor Espinosa ganó el lunes el Basque Culinary World Prize 2017, un galardón para proyectos que han provocado mejoras en el mundo a través de la gastronomía entregado en Ciudad de México.

Espinosa, de 54 años, es una de las "figuras claves en el renacimiento de la gastronomía" de Colombia, señaló el Basque Culinary Center, la organización académica dedicada a la gastronomía que otorga el premio junto con el gobierno del País Vasco (norte de España).

La institución agregó que, a través de la organización "Funleo" fundada en 2008, la chef colombiana apoya el desarrollo de comunidades rurales de su país y ayuda a que pequeños productores lleguen al mercado, además de proporcionarles espacios para educación, nutrición y turismo.

Espinosa, a quien algunos conocen como la "Carlos Vives de la cocina colombiana" por difundir lo autóctono con sello propio, recibirá además un premio de unos 114 mil dólares, que será destinado a un proyecto o institución que elija para "demostrar el rol más amplio que tiene la gastronomía en la sociedad", según los organizadores.

La chef colombiana, quien es propietaria del restaurante LEO en Bogotá, dijo por su parte que "el premio pone luz sobre comunidades que por años han batallado para que se reconozca su valor ancestral y su contribución a la identidad cultural nacional". "Es una forma de mitigar el silencio que generó el conflicto armado (con la guerrilla), la injusticia y la exclusión", agregó.

Entre los finalistas este año estaban el mexicano Ricardo Muñoz Zurita, los estadounidenses Anthony Myint y Dan Giusty, y el brasileño David Hertz.

El español Joan Roca, presidente del jurado y propietario de El Celler de Can Roca -dos veces mejor restaurante del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants-, alabó la "tenacidad, perseverancia, compromiso" de Espinosa "por preservar la diversidad de su país y por proponer alternativas de emprendimiento".

El jurado también estuvo integrado por otras personalidades de la cocina como el chef peruano Gastón Acurio, el francés Michel Bras, el mexicano Enrique Olvera y su compatriota la escritora Laura Esquivel, autora de Como agua para chocolate.

El premio fue creado el año pasado por el Basque Culinary Center, nacido en 2011 en San Sebastián a raíz de la revolución culinaria española simbolizada por el chef Ferran Adrià, padre de la cocina molecular. La venezolana María Fernanda di Giacobbe ganó la primera edición por su trabajo con los productores de cacao.