Liverpool celebra los 50 años del 'Sgt.Pepper' de los Beatles

La ciudad de los Beatles, Liverpool, celebra el aniversario 50 de la aparición de su revolucionario disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band con fuegos artificiales, murales, y un gran festín cultural.

Las celebraciones se han bautizado como "Sgt. Pepper at 50: Heading for Home", y servirán para que Liverpool vuelva a mostrar su gratitud a una banda que atrae a miles y miles de turistas a la ciudad portuaria del noroeste de Inglaterra y le sirvió, como el fútbol, para devolverle el orgullo en los malos momentos.

Además, el tercer disco más vendido de la historia, ha sido reeditado con material inédito y mezclas del hijo del productor original, George Martin. "Es increíble ver a nuestra ciudad natal unirse para celebrar el disco", dijo Paul McCartney, que escribió la mayoría de las canciones del álbum junto al fallecido John Lennon. "Es emocionante comprobar, después de tanto tiempo, lo mucho que significa 'Sgt.Pepper' para tanta gente", añadió.

Lennon y McCartney, el guitarrista George Harrison y el batería Ringo Starr rompieron moldes con este disco aparecido en mayo de 1967, que fue saludado como el primer álbum conceptual y abrió nuevos caminos a la música.

Los homenajes arrancarán esta semana con unos fuegos artificiales inspirados en la canción psicodélica Lucy in the Sky with Diamonds. Trece artistas de todo el mundo presentarán una instalación dedicada a cada una de las canciones del disco.

Jeremy Deller, ganador del premio de arte contemporáneo británico Turner, la artista feminista estadounidense Judy Chicago, músicos indios o la diva de cabaret Meow Meow son parte de esos 13 artistas que han transformado las canciones en nuevos formatos.

La instalación de Deller está inspirada en With a Little Help from my Friends, y gira en torno al manager de los Beatles, Brian Epstein, cuya muerte, el 27 de agosto de 1967, dejó a la banda sin su guía.

Deller creó unos carteles que colgarán por toda la ciudad y que afirman: "Brian Epstein murió por ti". "Era su mejor amigo. Era uno de los pocos en quien podían confiar, que los cuidaba como lo haría un amigo", dijo Deller a la AFP.

El mural gigante que Judy Chicago pintó en la pared de un antiguo almacén de granos del muelle Stanley es su mayor pintura hasta la fecha. La obra está inspirada en la canción Fixing a Hole y en ella se ve a los cuatro Beatles de espaldas, con la mirada fijada en unos anillos concéntricos de aire psicodélico.

En 1967, los Beatles ya eran unas superestrellas que vivían en Londres, pero el periodo "Sgt. Pepper" está lleno de nostalgia por Liverpool, palpable en canciones como Penny Lane, de McCartney, y Strawberry Fields Forever, de Lennon.