Estrenan secuela de la película 'Love, Actually'

La secuela de una película del año 2003 es la sensación en el Reino Unido es la sensación 14 años después. Se trata de "Love, Actually" (Verdaderamente, amor) y 11 de los actores que formaron parte de la cinta original retomaron sus roles.

El proyecto de tan solo 10 minutos, bajo el título Red Nose Day, se emitió a través de la BBC One el 24 de marzo.

Entre los protagonistas de la cinta romántica sobre los diferentes tipos de amor, están Liam Neeson y Thomas Brodie-Sangster, quienes interpretaron a un padre (Neeson) que debe criar a su hijastro (Brodie-Sangster). Ambos actores retomaron sus papeles en la secuela.

Otros actores que integran el reparto son: Andrew Lincoln, Keira Knightley, Chiwetel Ejiofor, Collin Firth, Hugh Grant, Martine McCutcheon, Bill Nighy y Rowan Atkinson.

