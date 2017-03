Maluma promete sorpresas en su primera gira por Estados Unidos

Maluma, el artista más joven en ocupar simultáneamente las casillas 1 y 2 del Latin Airplay de Billboard, finalmente podrá deleitar a sus fans estadounidenses, en persona.

La sensación colombiana del reguetón arranca el jueves su gira mundial en Estados Unidos con un concierto en McAllen, Texas, al que seguirán 15 presentaciones más alrededor del país.

"Es la primera vez que voy a hacer una gira en Estados Unidos", dijo Maluma con entusiasmo en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. "Nos habíamos aguantado de hacer esta gira porque pues venía de Latinoamérica y de Europa, he hecho también muchos conciertos en Argentina y no me había quedado tiempo para dedicar una buena gira aquí en Estados Unidos".

"Eso me tiene como que muy emocionado, que es la primera vez que llego con un World Tour", añadió el intérprete galardonado recientemente con dos premios Lo Nuestro y finalista a siete Premios Billboard de la Música Latina.

Aunque se abstuvo de dar detalles, prometió muchas sorpresas y señaló que posiblemente tenga "algunos artistas invitados en algunas ciudades". "No te puedo contar mucho, pero sí quiero que cada show sea una experiencia diferente", dijo.

A lo largo de dos horas, Maluma interpretará sus éxitos más recientes y aquellos que hicieron vibrar a sus seguidores el año pasado, como Borró cassette y El perdedor.

Entre otras paradas actuará dos noches en The Fillmore Miami Beach, el 10 y 11 de marzo; pasará por Washington y Boston el 18 y 19 de marzo, respectivamente; se presentará en Las Vegas el 24 y terminará el 26 en el Microsoft Theater de Los Ángeles. En Nueva York estará el 17 de marzo en el Hammerstein Ballroom.

El cantante, que encabezó recientemente las listas de popularidad con su tema Sin contrato con Fifth Harmony y Chantaje de Shakira, ha visto explotar su popularidad desde que debutó en 2012 con el álbum Magia, al que siguió en 2015 Pretty Boy, Dirty Boy.

Actualmente está trabajando en las canciones que conformarían su próximo álbum, que planea grabar en Miami con productores locales y colombianos con los que ya ha trabajado.

"Quiero cambiar un poquito la onda de lo que he venido haciendo, siempre arriesgarme pero de una buena manera", dijo. "Eso es lo que quiero hacer con mi próximo disco, pero no les puedo adelantar mucho todavía".