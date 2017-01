Miss Francia gana Miss Universo 2016

Miss Francia Iris Mittenaere es la ganadora de Miss Universo 2016.

Miss Haití Raquel Pelissier quedó en segundo lugar, mientras que Miss Colombia Andrea Tovar en tercero.

Mittenaere, de 24 años, estudia para dentista y quiere trabajar con niños. Le gustan los deportes extremos y cocinar.

Respondió a una pregunta sobre el lado positivo de mantener las fronteras abiertas ante los refugiados.

Es la segunda vez en la historia que una belleza de Francia gana el título planetario, tras conquistar por primera vez la prestigiosa corona en 1953.

Por la diferencia de horario la ceremonia en el Mall of Asia Arena de Manila se celebró el lunes en Filipinas mientras que fue transmitida en vivo el domingo en el continente americano. Un total de 86 representantes de todo el mundo participaron el certamen.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7