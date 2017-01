Miss Universo: Panamá entre las 13 mujeres más bellas del mundo

Miss Panamá, Keity Drennan, clasificó entre las 13 finalistas de Miss Universo 2016. Además de la istmeña clasificaron Brasil, México, Perú, Haití, Colombia y Estados Unidos.

Al grupo se unieron Kenia, Indonesia, Canadá, Filipinas, Tailandia y Francia.

La sorpresa de la noche fue que Miss Venezuela, una de las favoritas, no clasíficó.

Luego de escoger a las 13 mujeres más bellas del mundo las candidatas desfilaron en vestido de baño, y seguidamente se conocieron las 9 finalistas.

Panamá no pasó a esta ronda, pero sí lo hicieron Francia, Estados Unidos, México, Tailandia, Colombia, Kenia, Canadá, Haití y Filipinas.

Who's next in the Top 13? #MissUniverse Panama, a merengue and salsa dancer who works with special needs children. pic.twitter.com/7Mekxnr4wF