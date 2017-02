'Moonlight' gana el Óscar a mejor película en un final caótico

Los Óscar cerraron su gala con un error sin precedentes cuando se anunció como mejor película a La La Land y pocos minutos después hubo que corregir: ¡No, es Moonlight! Los rostros de la garrafal equivocación fueron los veteranos Warren Beatty y Faye Dunaway, que tenían el sobre equivocado.

"Abrí el sobre y decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Beatty en medio de la confusión. Los productores de "La La Land" estaban sobre el escenario en plenos agradecimientos cuando uno de ellos, Jordan Horowitz, interrumpió y dijo: "Ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma".

"Moonlight" recibió así, de la forma más inesperada, el premio más importante de la noche. La conmovedora historia de conexión humana y autodescubrimiento de "Moonlight" que narra la vida de un joven en un suburbio pobre del sur de Florida, sumó tres estatuillas, con las de mejor actor secundario para Mahershala Ali y mejor guión adaptado.

"Los últimos 20 minutos de mi vida han sido una locura. No creo que mi vida pueda cambiar más drásticamente que en los últimos 20, 30 minutos", dijo su director, Barry Jenkins, a periodistas.

Al ser consultado sobre si la Academia le había dado alguna explicación, respondió: "Ninguna explicación".

Pero poco después, PriceWaterhouseCoopers, la firma auditora del premio, se disculpó por el "error" en la presentación del premio a mejor película y explicó que Beatty y Dunaway recibieron un sobre equivocado. "Estamos investigando cómo pudo ocurrir esto y lamentamos profundamente que haya acontecido", indicó la empresa en un comunicado.

El presentador Jimmy Kimmel bromeó con un "Personalmente, culpo a Harvey" en referencia al bochornoso incidente del año pasado cuando Steve Harvey, el presentador de Miss Universo, confundió a la ganadora del concurso y coronó por error a la representante de Colombia en lugar de a la de Filipinas.

El aclamado musical "La La Land" terminó con seis estatuillas, incluida la de mejor director para Damien Chazelle, el cineasta más joven en lograrlo.

Como mejor actriz ganó Emma Stone, que estaba en el palco cuando se produjo toda la confusión y aclaró que se había quedado con su tarjeta después de recoger su premio.

"Estoy muy emocionada por 'Moonlight'. Claro que fue increíble escuchar 'La La Land' pero creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos", dijo a los periodistas la actriz, que logró su primera estatuilla por su papel de Mia, una aspirante a actriz que se ve en la disyuntiva de elegir entre su relación con el jazzista quebrado Sebastian (Ryan Gosling) y su carrera.

La pegajosa banda sonora de esta oda a la época de oro del viejo Hollywood también fue premiada junto a la canción City of Stars, que se sumaron a los galardones por mejor diseño de producción y mejor fotografía.

Con 14 nominaciones, la cinta de Chazelle partía como la gran favorita de la noche.

El premio de mejor actor se lo llevó Casey Affleck por su papel en el desgarrador drama Manchester junto al mar, en el que interpretó a un solitario conserje que debe volver a su pueblo natal a cuidar de su sobrino tras la muerte de su hermano y enfrentar los demonios de su pasado trágico.

La cinta de Kenneth Lonergan se llevó también el Óscar al mejor guión adaptado. Estos premios rompieron el maleficio de dos años de los OscarsSoWhite (Óscar demasiado blancos), sin actores o directores no blancos nominados, que llevó a llamados a un boicot contra la Academia.

Además del triunfo de "Moonlight", con un elenco completo de actores negros, y de OJ: Made In America como mejor documental, Viola Davis también ganó como mejor actriz de reparto en su tercera nominación.

Mahershala Ali ("Moonlight") se llevó el mejor actor secundario, convirtiéndose en el primer actor musulmán en ganar el mayor galardón del cine.

El realizador iraní Asghar Farhadi ganó su segunda estatuilla a la mejor película de habla no inglesa con El viajante. Farhadi no asistió a la gala en protesta al decreto del presidente Donald Trump que prohibía la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Dividir el mundo en categorías de nosotros y nuestros enemigos genera miedo", dijo en su nombre la científica iraní Anousheh Ansari, que leyó un mensaje del director, que recibió una felicitación en Twitter del gobierno de Irán.

Kimmel hizo varias bromas sobre el gobierno y en un momento tuiteó a la cuenta del mandatario: "Hey [sumario]realDonaldTrump, ¿estás despierto?".

Gael García Bernal, que presentó uno de los galardones, aprovechó también para protestar contra el muro en la frontera con México planteado por el mandatario: "Como mexicano, como latinoamericano, como trabajador inmigrante, como ser humano, estoy en contra de cualquier forma de muro que quiera separarnos".

Esta es la lista de los ganadores de la edición 89 de los premios Óscar:

-Mejor película: "Moonlight"

-Mejor director: Damien Chazelle por "La La Land"

-Mejor actriz: Emma Stone por "La La Land"

-Mejor actor: Casey Affleck por "Manchester junto al mar"

-Mejor actriz secundaria: Viola Davis por "Fences"

-Mejor actor secundario: Mahershala Ali por "Moonlight"

-Mejor película de habla no inglesa: "El viajante" (Irán, Asghar Farhadi)

-Mejor película animada: "Zootopia" (Byron Howard, Rich Moore, Clark Spencer)

-Mejor guión original: "Manchester junto al mar" (Kenneth Lonergan)

-Mejor guión adaptado: "Moonlight" (Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney)

-Mejor fotografía: "La La Land" (Linus Sandgren)

-Mejor banda sonora: "La La Land" (Justin Hurwitz)

-Mejor canción original: "La La Land" (City of Stars)

-Mejor corto documental: "Los cascos blancos" (Orlando Von Einsiedel, Joanna Natasegara)

-Mejor documental: "O.J Simpson: Made in America" (Ezra Edelman, Caroline Waterlow)

-Mejor edición de sonido: "La llegada" (Sylvain Bellemare)

-Mejor mezcla de sonido: "Hasta el último hombre" (Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace)

-Mejor corto de animación: "Piper" (Alan Barillaro, Marc Sondheimer)

-Mejor diseño de producción: "La La Land" (David Wasco, Sandy-Reynolds Wasco)

-Mejores efectos especiales: "El libro de la selva" (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon)

-Mejor edición: "Hasta el último hombre" (John Gilbert)

-Mejor cortometraje de ficción: "Sing" (Kristof Deak, Anna Udvardy)

-Mejor maquillaje y peluquería: "Escuadrón Suicida" (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson)

-Mejor diseño de vestuario: "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos" (Colleen Atwood)