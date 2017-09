Muere Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy

Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy y un símbolo de la revolución sexual, falleció a sus 91 años.

Hefner murió en su casa de causas naturales este miércoles 27 de septiembre por la noche rodeado de su familia, dijo la revista en un comunicado.

Al fundar Playboy en 1953, Hefner creó una marca que definió la cultura sexual de la segunda mitad del siglo XX. Las modelos exuberantes de Playboy fueron objeto de deseo de millones de hombres mientras Hefner desafiaba aquello que ridiculizaba como una actitud “puritana” hacia el sexo en Estados Unidos.

Por décadas fue, con su emblemática bata de seda y su pipa, el alma de una constante fiesta de fantasía en las mansiones Playboy de Chicago y luego en Los Ángeles.

Hugh Marston Hefner apodado como Hef, nació el 9 de abril de 1926 en Los Ángeles, California. Sirvió en el ejército estadounidense durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Estudió Psicología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Por su dedicación y éxito en la revista Playboy, logró convertirse en un icono y defensor de la revolución sexual, al crear su propio imperio.

Hefner se casó tres veces, su primera esposa fue Mildred Williams con quien tuvo dos hijos: Christie y David, se divorció en 1958. Luego en 1989 se casó con la playmate Kimberley Conrad, quien tenia 25 años y él 63 años en aquel entonces. En enero de 1998, se separaron, pero fruto de ese amor tuvo dos hijos: Marston y Cooper.

Su último matrimonio fue en 2012 con la cantante y modelo estadounidense Crystal Harris, quien quedó viuda está noche.

En la cuenta de Twitter de Playboy, se publicó una foto con una cita de Hefner que decía "la vida es muy corta para estar viviendo el sueño de otro".

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHefpic.twitter.com/tCLa2iNXa4