Muere John Wetton, el vocalista del grupo Asia

El músico británico John Wetton, conocido por su trabajo como bajista de King Crimson y posteriormente en su papel como la voz principal de la agrupación de rock progresivo Asia, falleció este martes 31 de enero, a la edad de 67 años.

De acuerdo a un mensaje colgado en su página web, el músico padeció durante varios años los efectos de un cáncer de colon.

Entre 1972 y 1974 se convirtió en bajista de King Crimson y luego creó el grupo UK.

Su máximo reconocimiento llegaría cuando forma el grupo Asia a principio de los años ochentas: en 1982 edita el álbum debut del conjunto que incluye su éxito Heat of the Moment.

Asia fue considerado en su momento como un super grupo: estaba formado por músicos de los grupos Yes (Steve Howe), King Crimson (Wetton), Emerson, Lake and Palmer (Carl Palmer) y The Buggles (Geoff Downes).

En sus últimos días, John Wetton, nacido el 12 de junio de 1949, en Willington, Reino Unido, preparaba una gira conjunta de Asia y Journey.