Muere Tobe Hooper, el director de 'Poltergeist' y 'La Masacre de Texas'

El director Tobe Hooper, conocido por sus filmes de horror La masacre de Texas y Poltergeist, murió a los 74 años en California el sábado 26 de agosto, anunciaron medios estadounidenses.

La causa del deceso del cineasta en la localidad de Sherman Oaks no fue anunciada, reportó la revista Variety de la industria hollywoodense.

Hooper, nacido en Austin, Texas, fue profesor y productor de documentales antes de obtener en 1974 la dirección de The Texas Chain Saw Massacre, uno de los filmes de horror mas influyentes del género.

Rodado por menos de 300 mil dólares, el filme fue prohibido en varios países por su extrema violencia, pese a lo cual fue una de las cintas estadounidenses más redituables de la década de los 70, recuerda Variety.

Tobe Hooper dirigió también la secuela The Texas Chainsaw Massacre 2 en 1986, desde una óptica más liviana.

The chainsaw is now quiet, but it will forever be heard.