Muere en accidente aéreo Troy Gentry del dúo Montgomery Gentry

Troy Gentry, una de las mitades del dúo country Montgomery Gentry, murió en un accidente de helicóptero este viernes 8 de septiembre de 2017. El músico tenía 50 años.

El dúo dijo en su página que Gentry "murió trágicamente" por el accidente ocurrido cerca de la 1:00 p.m. en Medford, Nueva Jersey.

El grupo se presentaría el viernes en el aeropuerto y centro recreativo Flying W Airport & Resort en Medford. La Administración Federal de Aviación dijo que el helicóptero se desplomó en una zona boscosa cerca del aeropuerto.

Gentry nació el 5 de abril de 1967 en Lexington, Kentucky, donde conoció a su compañero de banda Eddie Montgomery y fundó el dúo cuyo nombre era la suma de sus apellidos.

"La familia de Troy Gentry desea agradecer todos los pésames y oraciones y pide respeto a su privacidad en este momento", señala el comunicado.

Montgomery Gentry tuvo éxito en las listas de popularidad country en la década del 2000, llegando a los primeros puestos con Roll With Me, Back When I Knew It All, Lucky Man, Something to Be Proud Of y If You Ever Stop Loving Me.

Algunas de sus canciones incluso llegaron a las listas pop. La banda mezclaba country con rock sureño, fueron incorporados al Grand Ole Opry en 2009. Lanzaron su álbum debut Tattoos & Scars en 1999. Su más reciente álbum es Folks Like Us de 2015.