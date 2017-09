Netflix emitirá una serie musical dirigida por Damien Chazelle

El oscarizado director de cine, Damien Chazelle, trabaja con Netflix para sacar un drama musical de ocho capítulos que se desarrolla en París, anunció este viernes 1 de septiembre el servicio de streaming de internet.

El director de La La Land dirigirá dos episodios de The Eddy y hará la producción entera de la serie que trata de un club, su dueño, la banda del lugar y la "caótica ciudad que los rodea", dijo Netflix.

Con un guión del escritor Jack Thorne, ganador cinco veces del BAFTA y del Olivier ( National Treasure y This is England), la serie será coproducida por la ganadora del Emmy, Alan Poul, ( Six Feet Under y The Newsroom).

En línea con la filosofía de Netflix de no subtitular los diálogos con lenguas extranjeras, tal como sucedió con Cable Girls y Narco, la nueva serie The Eddy contará con actores que hablan francés, inglés y árabe.

La música será escrita por el seis veces ganador del Grammy Glen Ballard, quien ha escrito y ha compartido créditos en muchos éxitos, incluidos Jagged Little Pill, con Alanis Morissette y Bad con Michael Jackson.

"Siempre he soñado con rodar en París, así que estoy doblemente emocionado por hacer equipo con Jack, Glen y Alan en esta historia y estoy emocionado de que hayamos encontrado una casa en Netflix", dijo Chazelle, de 32 años, cuyo padre es francés.

El cineasta, un especialista en musicales cinematográficos, es visto como uno de los valores de Hollywood después de ganar el Óscar a mejor director por La La Land (2016) y de haber recibido varias nominaciones para esa película y para Whiplash (2014).