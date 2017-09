Niall Horan del grupo One Direction anuncia su primer álbum como solista

El cantante Niall Horan, último miembro del grupo One Direction en lanzarse en solitario, anunció este viernes 15 de septiembre en las redes sociales la salida en octubre de su primer álbum solo, Flicker, desvelando uno de los temas: una dulce melodía titulada Too Much To Ask.

El cantante irlandés de 24 años precisó que su primer álbum en solitario saldría el próximo 20 de octubre y sería seguido por una gira en 2018 por Estados Unidos y Canadá.

Horan desveló también en esta ocasión la balada al piano "Too Much to Ask", en la que su voz, llena de sentimentalismo, lamenta el fin de una relación.

El tema está producido por Greg Kurstin, productor cada vez más solicitado que ayudó a la cantante británica Adele a lanzar su éxito mundial Hello.

Greg Kurstin también trabajó con Niall Horan en el primer single de "Flicker", una balada acompañada por una guitarra acústica llamada This Town.