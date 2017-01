Nicki Minaj anuncia su separación de Meek Mill

Nicki Minaj tuiteó este jueves 5 de enero que se ha separado de Meek Mill.

"Para confirmarlo, sí estoy soltera", escribió en la red social, mientras que agregó que está enfocada en su trabajo y espera poder compartirlo pronto.

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u🎀