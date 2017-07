Nicole Kidman quiere participar en una comedia

Nicole Kidman dijo el sábado que nunca le han ofrecido papeles en comedias y que le gustaría cambiar eso.

"Siempre me dicen que no soy divertida", afirmó la ganadora del Óscar ante un panel de críticos de televisión donde habló sobre su próximo papel en la segunda entrega de la miniserie de SundanceTV Top of the Lake.

La actriz de 50 años dijo que está en un punto de su vida en el que quiere atreverse a intentar cualquier cosa y que no le teme al fracaso.

"Estoy dispuesta a caerme de cara y levantarme de nuevo. Quiero seguir intentándolo", puntualizó.