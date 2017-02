Olivia Newton John llena de emoción y nostalgia al Festival de Viña del Mar

La solista australiana Olivia Newton John selló este jueves un triunfal paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se rindió a los pies de la legendaria protagonista del musical Grease.

Encargada de abrir la cuarta noche de festival –dedicada a artistas anglos– la intérprete presentó un espectáculo que se extendió por más de una hora, en la que repasó las baladas románticas que la consagraron como una de las intérpretes más relevantes de la década de los años de 1980.

Con Magic, Olivia Newton John abrió los fuegos de una presentación aplaudida de pie por el público que repletó la Quinta Vergara, el anfiteatro que alberga a este certamen, considerado el evento de música popular más importante de América Latina.

El público premió la actuación de la protagonista del célebre musical Grease, de 1978, –en el que hizo dupla con John Travolta– con la Gaviota de oro y plata, los máximos galardones con los que premia a sus artistas preferidos.

En la parte central de su espectáculo, Olivia recordó las canciones del filme, como You're the One That I Want o Summer Nights, coreadas y bailadas por los miles de asistentes.

Tras interpretar The Promise y Don't Cut me Down, dos canciones dedicadas a la defensa de la fauna y flora, la artista, conocida por su activismo ecológico, dijo a través de una traductora que haría una donación para ayudar a la reforestación de los bosques chilenos afectados por los incendios forestales.

La cuarta noche de festival seguía con la presentación del humorista chileno "JaJa Calderón", para cerrar con la actuación del estadounidense Peter Cetera, miembro original de la banda Chicago.