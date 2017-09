Panamá deja de esperar a Maroon 5

Habían pasado más de 10 años desde la última vez que la agrupación estadounidense Maroon 5 se encontrara con su fanaticada panameña.

Esa primera visita fue en 2008 y la hicieron en conjunto con la banda británica de rock Durán Durán, en el centro de convenciones de Amador.

Pero el día de ayer, 12 de septiembre, ellos eran la atracción principal y el punto de encuentro era el estadio de béisbol Rod Carew.

Desde pasadas las 6:00 p.m., a las habituales filas de vehículos en la autopista Panamá-La Chorrera se fueron incorporando los seguidores de la banda de pop-rock, cuyo álbum debut fue Songs about Jane en 2002.

Estaban los que pacientes iban avanzando lentamente en sus vehículos, escuchando en la radio las canciones que esperaban corear durante el concierto; los que aprovecharon los buses que facilitaron los organizadores, que partían desde el centro comercial Centennial; y los que prefirieron caminar los más de 2 kilómetros hasta el estadio, creyendo que de otra forma no podrían llegar a tiempo a la cita que estaba prevista para empezar a las 9:00 p.m.

La banda panameña de rock Los Rabanes salió al escenario alrededor de las 8:45 p.m., y durante casi 15 minutos subió los ánimos de los asistentes que todavía no terminaban de llenar los asientos. Pero tuvo que pasar casi una hora después de que los chitreanos se bajaran de la tarima, para que finalmente las luces se apagaran y comenzara el espectáculo de la agrupación originaria de Los Ángeles, California.

Para ese momento, gran parte del área destinada para el show estaba llena, y los gritos de los asistentes comenzaron a armonizar con los ritmos de éxitos como Move like Jagger, This Love y Harder to Breath.

¡Estamos felices de estar aquí! – saludaba el vocalista y actual juez del programa televisivo The Voice Estados Unidos, Adam Levine al público, el cual parecía efervescer tras cada éxito que interpretaron en casi hora y media de show. Y aunque el clima panameño resultó ser una pequeña calamidad para Levine, quien en varias ocasiones expresaba el calor que sentía, e incluso preguntó cómo se decía en español “estoy sudando”, esto no disminuyó su energía en la tarima para cantar temas como Lucky Strike, Maps y Sunday Morning.

-¡Prometemos volver! - se despedía Levine de Panamá, con canciones como She will be love y Sugar, entre las últimas de la noche.

Y aunque las luces ya se habían encendido y la banda había abandonado el estadio, para los fanáticos la noche no terminaba.

Las calles del Rod Carew estaban congestionadas de miles de personas y decenas de autos que casi no podían moverse.

En números más grandes, los todavía cansados asistentes volvieron a tomar las calles de la autopista para tratar de regresar a casa. Se movían entre los autos, camiones y buses que iban en el carril hacia La Chorrera y no podían avanzar.

Se les escuchaba hablar por teléfono pidiendo a familiares o servicios de transporte que los esperaran en puntos más despejados. Pero a pesar de lo que se podía pensar, sus rostros sudados y cansados aún conservaban la alegría de una noche que habían estado esperando por una década.