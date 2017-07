Fendi sorprende con invierno floral

Kendall Jenner y Bella Hadid lograron un efecto dramático gracias al maestro Karl Lagerfeld para cerrar la Semana de la Moda de París en la colorida colección de Fendi.

El exuberante Lagerfeld hizo no una, sino tres reverencias tras el desfile realizado en el elegante teatro Champs-Elysees donde una decoración forestal se complementaba con una alfombra verde oscura sobre la cual desfilaron las modelos.

A unos cuantos metros estaba sentada la directora de cine Sofia Coppola entre otros importantes invitados.

La colección de Lagerfeld en piel adquirió un tono tecnicolor para la temporada invernal en visón y marta cibelina, con detalles tridimensionales con forma de flor realizados en piel que creaban un estilo delicado.

Un vestido entallado a la rodilla en rojo amapola apareció seguido de un abrigo color siena con flores de piel púrpura. Otro vestido con capa en color turquesa tenía flores rojas de piel que simulaban amapolas sobre unas botas con el tobillo ancho.

La veinteañera Hadid, la modelo del momento, lució un traje completo de pantalón azul con adornos florales y enormes transparencias que complementó con su cabello negro engominado.

Jenner la siguió poco después en un minivestido negro con forma de tulipán y una capa que lo redondeaba como un pétalo.

En los desfiles anteriores de Fendi en París ha habido protestas de activistas por los animales, pero este año no hubo interrupción.

ESTRELLAS DE VALENTINO

Coppola también fue una de las invitadas en primera fila para el desfile de Valentino junto al fundador de la casa Valentino Garavani en su desfile en el opulento Hotel Salomon de Rothschild.

La directora de 46 años y aspecto juvenil disfruta aún de su gloria en Cannes obtenida a finales de mayo como mejor directora por The Beguiled. Se veía discreta con un vestido entallado de Valentino sin mangas.

La actriz galardonada con el Oscar Brie Larson asistió al desfile junto a la actriz Kristin Scott Thomas.

COCO ROCHA SE ROBA EL DESFILE

En 2007, Coco Rocha sorprendió a los invitados al desfile de Jean Paul Gaultier cuando a sus 18 años abrió el desfile haciendo pasos de danza tradicional irlandesa por toda la pasarela.

Una década después la modelo canadiense volvió a robar todas las miradas. En esta ocasión cerró el desfile con temática nevada pedaleando en un extraño triciclo blanco y vaporoso, vestida con unas mallas doradas.

Los asistentes aplaudieron y mientras se escuchaba una versión en francés del tema de Let it Go de Frozen. “Nunca es sólo otra pasarela con @JPGaultier", escribió la modelo en Twitter.

EL INVIERNO DE GAULTIER

El siempre cambiante diseñador Jean Paul Gaultier mantuvo su reputación el miércoles con un humorístico desfile al cual asistió la exprimera dama Carla Bruni. Sus 61 diseños giraban vagamente en torno a una temática central: el país invernal de las maravillas. Vagamente.

La colección era principalmente sobre la diversión y se acercaba al borde de la locura, inspirándose en diferentes países y siluetas, esquivando la definición. "Es aniñado y exótico .... lo que es divertido fue la mezcla de invierno. De ahí la nieve, los suéteres. También el sari, que es de un país donde hay mucho sol”, dijo Gaultier a The Associated Press.

Hubo suéteres con inspiración escandinava, como el que lució la modelo Anna Cleveland y otras siluetas con aire asiático, como un vestido en rojo brillante que recordaba los trajes tradicionales nepaleses.