El Puma vuelve a rugir con ‘Inmenso’, un homenaje de Montaner

José Luis Rodríguez ofrece respuestas breves, habla de su salud con cautela y hace alguna pausa para toser en una entrevista reciente. También pide a sus fanáticos, “si lo sienten, que oren por mí”.

Padece fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable que disminuye la capacidad respiratoria y que le fue diagnosticada en el 2007, pero en el estudio suena como El Puma de siempre, como evidencia su nuevo disco de duetos Inmenso producido por Ricardo Montaner.

“Bueno, yo declaro que estoy sano en nombre de Cristo. Es la fe, la convicción de lo que no veo”, dijo el cantante y actor venezolano a The Associated Press desde Miami, donde reside.

El álbum de 11 cortes, lanzado este viernes 21 de abril por Sony Music Latin, ofrece nuevas versiones de éxitos como Dueño de nada, Voy a perder la cabeza por tu amor y Tengo derecho a ser feliz, interpretadas a dúo con el astro mexicano Vicente Fernández, la cantante española Amaia Montero y la argentina Soledad Pastorutti, respectivamente.

En el clásico Pavo real lo acompaña el músico estadounidense Nile Rodgers en la guitarra, y en Por si volvieras el cantante mexicano Carlos Rivera.

El primer sencillo, que salió en marzo, es una versión de su clásico de 1980 Culpable soy yo a dúo con el astro puertorriqueño Chayanne, con quien ya había trabajado antes, como actor, en la miniserie de vampiros de 2008 Gabriel, amor inmortal.