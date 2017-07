Residente: 'la independencia no tiene límites'

Siguiendo el interés en la política que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, Residente reclamó la falta de atención que ha tenido Estados Unidos con Puerto Rico, que debe 73 mil millones de dólares y ha estado en recesión desde hace una década.

"No hacen nada. ¿Qué van a hacer con Puerto Rico, que es una islita ahí que para ellos solo tiene lagartos y monos?", expresó el intérprete de Latinoamérica y Baile de los pobres, quien también responsabilizó a las autoridades locales que se rehúsan a hacerle una auditoría a la deuda.

Al tratarse de un territorio no incorporado, la isla no recibe las mismas protecciones que los estados de la unión americana, donde las ciudades y condados pueden declararse en bancarrota. En Puerto Rico, ni los municipios ni las agencias públicas pueden hacerlo.

Puerto Rico está muy presente en el primer álbum de Residente en solitario, que comienza con el monólogo de un pariente lejano, el célebre compositor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, hablándole de sus ancestros.

"Primo, tú y yo descendimos de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del partido independentista de Puerto Rico", recita el superastro de Broadway en el tema Intro ADN/DNA.

Al igual que ese ancestro, Residente ha dicho que es un independentista, pero el rapero boricua aclara que "la independencia no es estar en contra de Estados Unidos".

El movimiento independentista ha tenido diferentes corrientes en Puerto Rico, algunas pacíficas, otras tendientes a la revolución y otras al socialismo.

"Eso hay gente que lo malinterpreta y lo asocia con un comunismo, con un socialismo. Olvídate de eso, no lo asocies con nada, es con ser dueño de tus cosas", dijo el músico a The Associated Press.

"La independencia no tiene límites, no tiene techo. Tú creces cuanto tú quieras crecer", añadió.

En junio Puerto Rico realizó un referendo no vinculante en el que más de medio millón de electores (97% de los votantes participantes) apoyaron la estadidad.

Por lo pronto, el Gobierno de Puerto Rico anunció que no realizará las celebraciones oficiales del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, debido a la situación económica por la que atraviesa la isla.