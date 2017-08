Ricky Martin: 'Drama sobre el asesinato de Versace es respetuoso'

Ricky Martin dice que le aseguró a quien por años fue el compañero sentimental de Gianni Versace, Antonio D’Amico, que ambos serían tratados con respeto en un drama televisivo sobre el asesinato del diseñador de modas en 1997.

“Me aseguraré de que la gente se enamore de tu relación con Gianni”, dijo Martin, quien interpreta a D’Amico en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story de FX, recuerda que le dijo.

El astro pop puertorriqueño dijo que habló por teléfono el miércoles con D’Amico después de que este criticó la serie públicamente por lo que calificó como imprecisiones. La serie, actualmente en producción, se estrena en enero.

El productor ejecutivo Ryan Murphy dijo el miércoles en una conferencia con parte del elenco que D’Amico quizás juzgó el proyecto basado una foto tomada por un paparazzi durante la filmación afuera de la mansión de Versace en Miami Beach. Ese es el lugar donde el famoso diseñador fue asesinado a tiros por Andrew Cunanan.

Pero Murphy dijo que la serie es un drama y no un documental, y agregó que “uno tiene que ser respetuoso, pero imprimirle su propio sello”. Es parte de su antología American Crime Story, que comenzó con la serie ganadora del Emmy The People vs. O.J. Simpson.

La referencia al “asesinato” en el título es deliberada, dijo Murphy. La palabra tiene un matiz político que implica muerte para decir algo importante, “y eso es exactamente lo que Andrew Cunanan hizo”, dijo del hombre del cual se cree que mató a al menos a otras cuatro personas antes de Versace. Cunanan se suicidó unos días después de que la policía lo rastreara.

Cunanan estaba a la caza de hombres gais y Versace era una de las pocas celebridades que osaban ser abiertas sobre su sexualidad en tiempos represivos, dijo Murphy.

Esa motivación y el fracaso de las autoridades por evitar los asesinatos, que Murphy adjudicó a la homofobia, fueron las principales razones por las que decidió hacer la serie. “Versace fue la última víctima y él no tenía por qué morir”, señaló.