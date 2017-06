Robbie Williams y Black Eyed Peas participarán en concierto benéfico de Mánchester

El cantante Robbie Williams y el grupo Black Eyed Peas se sumaron a las numerosas estrellas que participarán en el concierto benéfico de Ariana Grande, organizado este domingo en Mánchester, Inglaterra en homenaje a las víctimas del atentado, anunciaron el jueves los organizadores.

El cartel de este concierto excepcional incluye a algunas de los artistas de música pop más importantes de estos últimos años como Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Little Mix y Niall Horan (del grupo One Direction).

Llamado "One love Manchester", el concierto se llevará a cabo casi dos semanas después del atentado suicida perpetrado el 22 de mayo por Salman Abedi, un británico de origen libanés de 22 años, al final de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas y otras 116 resultaron heridas.

Los beneficios del recital serán destinados a un fondo para ayudar a las familias de las víctimas de este ataque. Retransmitido por la BBC y difundido en streaming, el concierto empezará a las 19H15 (18H15 GMT) en el estadio de críquet Emirates Old Trafford, con una capacidad para 50 mil personas.

Puestas a la venta el jueves por la mañana, todas las entradas se vendieron en seis minutos, según la página web Ticketmaster. Los organizadores informaron que las personas que estuvieron en el concierto del 22 de mayo podrán asistir gratuitamente a este nuevo concierto.