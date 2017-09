Rock in Rio arranca con fuerza pese a la ausencia de Lady Gaga

Con miles de fans llenando el Parque Olímpico y un gran ambiente festivo, el Rock in Rio arrancó el viernes la primera de sus siete noches de música pese a la ausencia de Lady Gaga, quien anuló su concierto por motivos de salud.

Tras la apertura del recinto a las 14:00 locales, los primeros asistentes ya se lanzaron a aprovechar plenamente el festival, corriendo hacia las atracciones instaladas cerca de los escenarios, como una gran noria y una tirolina. Entre ellos había también numerosos fans de Lady Gaga portando camisetas con la cara de la cantante, que no quisieron perderse la fiesta a pesar de que, tras la anulación, podían haber sido reembolsados por sus entradas.

"Vi la noticia de que Lady Gaga no iba a venir y me quedé muy decepcionado, lloré mucho. Estaba en la playa, lloré mucho, ¡quería morirme!", contó Icao, un seguidor de la artista, a AFPTV. La estrella estadounidense anunció el jueves en las redes sociales que no podría actuar en Rio ya que está hospitalizada por "dolores intensos" derivados de su fibromialgia.

Dos días antes, la artista, de 31 años, había conmocionado a sus fans de todo el mundo al revelar que sufre esta enfermedad crónica que provoca dolores múltiples y difusos. Ya entonces avanzó que se tomará una pausa por tiempo indefinido cuando termine en diciembre su gira mundial Joanne.

Al inicio de la noche en Río, la cantante pop brasileña Ivete Sangalo quiso rendirle homenaje entonando un pasaje de su éxito mundial Bad Romance, replicado al unísono por decenas de miles de fans al borde del delirio.

La diva de Bahía, que anunció esta semana que estaba embarazada de gemelos, también versionó Imagine de John Lennon junto a la modelo brasileña Gisele Bundchen, quien acudió al famoso festival para promover una campaña en defensa de la Amazonia.

En sustitución de Lady Gaga, el cartel de la noche inaugural fue cerrado por el grupo estadounidense Maroon 5, antes de volver a escena el sábado.

Este festival con 32 años de historia es el primer gran evento que se realiza en el Parque Olímpico desde los Juegos de Rio-2016, aprovechando el espacio de 80 mil metros cuadrados que rodea a unas instalaciones deportivas dejadas prácticamente al abandono desde hace un año.

Distribuidos principalmente en cuatro escenarios, por el Rock in Rio pasarán cabezas de cartel como Bon Jovi, Pet Shop Boys y Red Hot Chili Peppers, pero también la reina del R&B Alicia Keys y la exBlack Eyed Peas Fergie, en unos shows para los que se vendieron unas 700 mil entradas.