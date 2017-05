Sale avance de 'Blade Runner 2049', la secuela más esperada del año

El estudio Warner Bros desveló el lunes el avance completo de Blade Runner 2049, la secuela de ciencia ficción más esperada del año, en un evento en Los Ángeles con las estrellas Ryan Gosling y Harrison Ford.

La cinta de Denis Villeneuve, que se estrena en octubre, se ubica 30 años después de los eventos del clásico original de 1982 Blade Runner, con Ford reencarnando su personaje de Rick Deckard, un policía de Los Ángeles (LAPD) en la caza de androides fuera de control.

"Hay un contexto emocional muy fuerte. Creo que es interesante desarrollar un personaje después de un período de tiempo", dijo Ford, de 74 años de edad, en un panel realizado en la sede de IMAX.

Gosling, de 36 años de edad, lidera el elenco de nuevos personajes, en los que también destacan Robin Wright y Jared Leto, que parece ser un fabricador de androides en un Los Ángeles del futuro.

"Cada civilización fue construida a costa de una mano de obra desechable, pero yo sólo puedo fabricar unos pocos", se escucha decir en el avance a Leto, acariciando a un androide recién nacido, desnudo, al que le dice "feliz cumpleaños".

Wright parece ser una especie de autoridad. "Hay un orden para las cosas, eso es lo que hacemos aquí, mantenemos el orden", dice en la promoción.

Las imágenes fueron elogiadas por los sitios especializados, que destacan el éxito de Villeneuve en la emulación de la cinematografía arenosa de la cinta original de Ridley Scott.

Sin embargo, no se revela nada de la trama más allá de lo ya anunciado por el estudio, que hay un nuevo "blade runner", el oficial K del LAPD (Gosling), quien descubre un secreto que podría sumergir lo que queda de la sociedad en un caos.

El descubrimiento de K lo lleva a buscar a Deckard, quien ha estado perdido por tres décadas. "La primera película me hizo cuestionar lo que significa ser un ser humano, me hizo cuestionar mi habilidad de reconocer un héroe de un villano", dijo Gosling, que tenía dos años cuando la película original salió y que solo vio 10 años después.

El avance muestra rápidamente al campeón de lucha libre, ahora convertido en actor, Dave Bautista, que en una reciente entrevista con la AFP dijo que consideraba que esta secuela era mejor que la original.

