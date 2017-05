Para Shakira, la música pasa a segundo plano ante la maternidad

Shakira podrá ser una cantante de éxitos multiplatino galardonada con premios Grammy, pero por estos días la estrella colombiana llama la música un hobby.

Eso es porque la maternidad viene primero para la madre de dos hijos, quien ha vuelto al ruedo con el álbum El Dorado.

“Por años me pasé la vida poniendo en pausa esas cosas que ahora son mi prioridad, como tener una familia. Le puse pausa a eso y ahora le doy play”, dijo Shakira en una entrevista reciente en Nueva York.

“Formé una familia y es lo más maravilloso, lo más importante para mí. Y antes yo solía ser el centro de todo mi mundo y el principio y el fin, el alfa y el omega de todo mi mundo. Ahora mis hijos y mi familia son esa prioridad", expresó la cantautora de 40 años, que habló en inglés.

Su éxito más reciente, 'Me enamoré', muestra a su pareja y padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué, en el video musical.

Shakira confesó que fue difícil sentarse a hacer nueva música después de haber pasado tanto tiempo con su familia.

Cuando comenzó a trabajar en el estudio de grabación, se enfrentó a un bloqueo creativo.

“Estaba frente a ese lienzo en blanco un poco como en pánico, y al mismo tiempo en conflicto porque no quería dejar de pasar tiempo con mis hijos, pero también quería atender mis propias necesidades como creadora, como artista, como productora”, dijo.

Decidió lanzar música de un modo menos convencional y a su propio ritmo: en lugar de publicar un álbum completo, fue lanzando canciones sin anunciar cuándo estaría listo finalmente todo un disco.

“Esto cambió el juego por completo y me incentivó a hacer más música y a no asumir este proyecto como todo un cuerpo de trabajo, sino a concentrar toda mi energía en cada canción y dedicar todo mi esfuerzo, pero a una canción a la vez, en lugar de ver este proyecto como un gran monte Everest que tenía que escalar”, relató.

“Empecé a verlo como un... viaje divertido".

De hecho, “fue más divertido que cualquiera de mis discos previos porque antes tenía muchas exigencias (y) solicitudes de otros”, agregó.

Antes de lanzar la semana pasada El Dorado, su disco número 11, lanzó cuatro sencillos que incluyen La bicicleta con Carlos Vives, galardonada el año pasado con los Latin Grammy a la canción y la grabación del año, y Chantaje con Maluma, que llegó al No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El álbum, mayormente en español pero con algunos temas en inglés, incluye sonidos de pop, reguetón, bachata, vallenato y funk. Shakira coescribió todas las canciones y dijo que son muy personales y sobre su propia vida.

"Cuando le toque Me enamoré (a Piqué), realmente le gustó. Me miró como con ojos de, 'Oh', como apreciando de verdad el hecho de que casi que le rendí homenaje a ese momento de nuestras vidas cuando nos conocimos y ese momento clave de nuestras vidas cuando todo cambió para los dos”, recordó la artista, quien también dijo que títulos como Amarillo y Coconut Tree son sobre ella y su amor.

“Esas canciones son muy personales, pero tú sabes, no tengo otra manera de hacer música, es la única manera que conozco. Es catarsis para mí. De otro modo tendría que pagarle a demasiados loqueros y son caros”, agregó entre risas.