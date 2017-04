‘Los Simpsons’ se burlan de Donald Trump en episodio sobre 100 días de gobierno

La mítica serie animada Los Simpsons destroza a Donald Trump en un video viral dedicado a los 100 primeros días de presidencia del magnate republicano, que se vanagloria en este programa de haber aumentado el número de sus seguidores en Twitter y haber reducido su handicap en golf.

Los 84 segundos publicados en la cuenta Twitter de la comedia animada satírica de la cadena Fox son un adelanto de un episodio programado para el domingo en el cual se subraya que ya ha transcurrido el 6.8% del mandato del republicano.

Visto unas cinco millones de veces en YouTube este viernes, el video comienza mostrando una Casa Blanca siniestra en una noche de tormenta. En la sala de prensa, el portavoz Sean Spicer aparece colgado con un cartel en el que se lee "renuncio" alrededor del cuello. "¡No lo remplazaré!", lanza la asesora presidencial Kellyanne Conway, huyendo al descubrir el cadáver.

En otra escena se ve a caricaturas del estratega de Trump, Steve Bannon y del yerno del presidente Jared Kushner peleando, mientras Trump aparece sentado en su cama con un piyama rosado, con su teléfono celular en la mano y rodeado de un libro del presentado de la cadena conservadora Fox News, Bill O'Reilly y de una "Guía de Florida con solo 10 millones de dólares por día".

"Cien días de presidencia, cuánto he hecho. Bajé mi handicap de golf, mi cuenta Twitter creció en 700 abonados", dice Trump, mientras un perro salchicha que le sirve de peluca da vueltas alrededor de su cabeza.

"He aquí un proyecto de ley que hay que leer de inmediato. Rebaja los impuestos solo a los republicanos", ruega un asesor. "¿Fox News no puede leerlo? Veré qué es lo que dicen", observa el magnate, antes de volver la mirada hacia la televisión, donde su hija Ivanka, convertida en jueza de la Corte Suprema, promueve su nueva colección de ropa.

Los Simpsons, que ganó 32 Emmys y había previsto en un episodio del año 2000 que Trump llegaría a la presidencia, está llegando al término de su temporada 28 y tiene previsto permanecer en las pantallas al menos dos temporadas más.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs