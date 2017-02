'Split' domina taquillas por tercera semana en Estados Unidos y Canadá

Split encabezó los ingresos en taquilla por tercera semana consecutiva en cines de Estados Unidos y Canadá, una racha sin precedentes para una película de horror de bajo presupuesto.

El thriller de M. Night Shyamalan, sobre un hombre con personalidades múltiples, recaudó 14.6 millones de dólares para un total acumulado en tres semanas de 98.7 millones de dólares.

Otra cinta de horror, Rings, fue segunda en ingresos de taquilla con una proyección de 13 millones de dólares. La secuela revive una serie inactiva que dio inicio con The Ring en 2002.

Otro estreno de fin de semana, The Space Between Us, fue un fiasco en taquillas. La cinta, en la que Asa Butterfield interpreta a un chico nacido en otro planeta, apenas captó 3.8 millones de dólares.

De acuerdo con cálculos de comScore las otras películas que hacen el top 5 en ventas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá son: A Dog's Purpose con 10.8 millones de dólares, Hidden Figures con 10.1 millones y La La Land con 7.5 millones de dólares.