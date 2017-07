El sombrío regreso de la serie ‘Stranger Things’

Un tráiler de la segunda temporada de la serie fantástica Stranger Things, con la música Thriller de Michael Jackson, fue desvelado en el Comic-Con de San Diego, California, aportando alguna pista sobre la continuación de esta multi-premiada serie.

La serie, producida por Netflix, sobre una pandilla de niños de los años de 1980 que luchan contra un universo paranormal y monstruoso, fue aclamada el año pasado y descubrió a todo un grupo de jóvenes actores dirigidos por Millie Bobby Brown, en el papel de la enigmática Eleven.

El tráiler, desvelado el sábado, comienza con la pandilla de muchachos, interpretados por Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, en un salón de recreativos jugando al popular juego de los años de 1980 Dragon's Lair.

De repente, Will se encuentra propulsado por unos instantes a la realidad alternativa, sombría y aterradora de un mundo paralelo llamado "Upside Down". "He visto algo.... lo he sentido a mi alrededor", confía el muchacho en lágrimas a su madre, interpretada por Winona Ryder.

Vestidos con los trajes de los Cazafantasmas, los cuatro amigos parecen partir en busca de espíritus maléficos mientras la música Thriller suena de fondo.

Stranger Things, emitida en julio del año pasado, consiguió 18 nominaciones a los premios Emmy, que se entregan en septiembre de 2017. La segunda temporada, de nueve episodios, será difundida en Netflix el 27 de octubre, justo antes de Halloween.