Taylor Swift lanza su canción 'Look What You Made Me Do'

Taylor Swift ha lanzado su anticipado sencillo Look What You Made Me Do, la canción de la artista de 27 años se puede escuchar en plataformas de streaming.

La pieza tiene elementos de pop, dance y house, incluye una letra ácida como "Me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo, tengo una lista de nombres y el tuyo está en rojo, lo subrayé, lo marqué una vez, lo marqué otra vez".

La canción termina con un mensaje de voz en el que Swift dice: "Lo siento la vieja Taylor no puede responder ahora ¿Por qué? Porque está muerta".

La anticipación por "Look What You Me Do" hizo que Swift fuera tendencia en las redes sociales. La canción es el primer sencillo de su sexto álbum Reputation, el cual será lanzado el próximo 10 de noviembre.

Un fragmento del vídeo de la canción se estrenó el viernes en Good Morning America y el vídeo completo debutará el domingo en los Premios MTV a los Vídeos Musicales. Algunos consideran que la canción es un mensaje para Kanye West, con quien Swift ha tenido problemas en el pasado.

El año pasado su pleito llegó a un nuevo nivel cuando la esposa de West, Kim Kardashian, divulgó un audio en el que parecía que la cantante le daba a West su aprobación para que hiciera referencia a ella en la canción Famous.

El mensaje de voz de Swift en su nuevo sencillo podría ser una referencia a ese audio filtrado. Otros creen que las primeras frases de la letra de "Look What You Made Me Do" -"No me gustan tus jueguitos, no me gusta tu escenario inclinado", podrían ser una referencia a la reciente gira de West, la cual tenía un escenario flotante.

Swift dejó en blanco las páginas de sus redes sociales la semana pasada y desató una locura en internet al publicar vídeos de una serpiente. Los fans trataron de descifrar las pistas con la esperanza de revelar detalles sobre su nueva música. La estrella pop finalmente anunció el miércoles que una nueva canción sería publicada esta semana y el álbum en tres meses.

Su disco "Reputation" sigue a 1989 de 2014, el primer álbum oficialmente pop de Swift tras años como una potencia de la música country. "1989" produjo exitosos sencillos de Shake It Off a Bad Blood, y ganó tres Grammy, incluyendo álbum del año.

Su disco la llevó a una gira mundial llena de estrellas invitadas como Justin Timberlake y John Legend así como celebridades como Ellen DeGeneres y Chris Rock. "Look What You Made Me Do" usa fragmentos de la melodía de I'm Too Sexy, un éxito de 1991 de Richard Fairbrass, Fred Fairbrass y Rob Manzoli.

Swift escribió y compuso la canción con su colaborador frecuente Jack Antonoff, quien forma parte de las bandas Bleachers y fun. Antonoff, quien ha producido a Lorde, Sia, Sara Bareilles y otros, obtuvo un Grammy por su trabajo en tres canciones de "1989" de Swift.