'Veep' y 'The Handmaid's Tale' triunfan en los Emmy

The Handmaid's Tale fue coronada el domingo como la mejor serie de drama en los Emmy, y se llevó los premios al mejor guion y dirección, además de merecerle los premios a mejor actriz y actriz de reparto a Elizabeth Moss y Ann Dowd, respectivamente.

Veep y Saturday Night Live también ganaron en grande.

Sterling K. Brown obtuvo se segundo Emmy consecutivo por su papel en la serie This Is Us, y en su discurso de aceptación honró a Andre Braugher, quien fue el último actor afroamericano en recibir uno de los premios principales por Homicide: Life on the Street en 1998.

"Se siente diferente, pero por razones diferentes. Soy el primer afroestadounidense nominado en 16 años. Eso me impresiona", expresó.

Elizabeth Moss ganó su primer Emmy y le agradeció a su madre en un discurso que estuvo salpicado de improperios.

Donald Glover se impuso como mejor actor en una serie de comedia por Atlanta, que él creó, mientras que Julia Louis-Dreyfus fue agasajada por sexta ocasión por su papel de una política egocéntrica en Veep, nombrada mejor serie de comedia por tercera vez.

"Quiero agradecerle a Trump por hacer que la gente negra sea No. 1 en la lista de los más oprimidos. Él probablemente es la razón por la cual yo estoy hoy aquí", dijo Glover, al tiempo que reconoció que la industria del entretenimiento y los Emmy se han inclinado hacia la política sin parar bajo la presidencia de Donald Trump.

Junto con los Emmy que ganó por Seinfeld y New Adventures of Old Christine, Louis-Dreyfus empató el domingo la marca de Cloris Leachman a la actriz más premiada en los Emmy.

Saturday Night Live triunfó más temprano por una temporada de críticas y parodias sobre el presidente Donald Trump, algo que el anfitrión de los Emmy, Stephen Colbert, también hizo en la ceremonia.

"Recuerdo la primera vez que ganamos este premio", dijo el creador Lorne Michaels al aceptar el premio a SNL al mejor programa de variedades y comedia.

"Fue después de la primera temporada en 1976. Recuerdo que pensé... este fue el punto álgido" y nunca habrá "otra temporada tan loca, tan impredecible, tan aterradora, tan agotadora o tan excitante. Resulta que me equivoqué".