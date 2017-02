Vera Lynn celebra sus 100 años con un nuevo álbum

Vera Lynn planea celebrar su cumpleaños 100 lanzando un nuevo álbum que incluye muchos de sus viejos clásicos.

El disco Vera Lynn 100 saldrá a la venta el 17 de marzo, tres días antes de su centenario, un hito que tradicionalmente es reconocido por la reina Isabel II.

La cantante dijo el jueves que es "verdaderamente aleccionador que la gente continúe disfrutando de estas canciones de hace tantos años".

Lynn era conocida como la "Novia de las Fuerzas Armadas" y sus canciones, que incluyen We'll Meet Again y There'll be Bluebirds Over The White Cliffs of Dover, fueron himnos en tiempo de guerra.

Señaló que no hizo nuevas voces para el nuevo disco porque prefiere recordar su voz como fue alguna vez, pero que sí se grabaron nuevos acompañamientos para algunas de las canciones.