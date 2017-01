Wendy's recibe elogios al ganar polémica sobre carne

Wendy's está recibiendo elogios en las redes sociales por la forma divertida en la que manejó una polémica sobre carne con un trol en Twitter.

Todo comenzó el lunes, cuando un usuario de Twitter acusó a la cadena de comida rápida de mentir al afirmar que usaba carne "fresca, nunca congelada" en sus hamburguesas.

Cuando Wendy's reiteró su afirmación, el mismo usuario preguntó si la compañía recibía carne cruda en un camión no refrigerado.

Wendy's replicó con la pregunta retórica de dónde se guardan alimentos fríos sin congelar.

El usuario respondió entonces que el desayuno de McDonald's es mejor, a lo cual Wendy's dijo: "Usted no tiene por qué meterlos en esto solo porque por un momento olvidó que existen los refrigeradores".

Muchos usuarios en Twitter elogiaron a Wendy's por sus respuestas en las redes sociales.

Algunos opinaron que quien maneja las cuentas de Wendy's en las redes merece un aumento de sueldo.

