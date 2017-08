Zion y Lennox luchan contra el 'bullying' en las escuelas

Zion y Lennox conocen perfectamente el problema del bullying. Por eso decidieron apoyar la aplicación de prevención y atención al hostigamiento escolar Bridg-it, justo antes del regreso a clases.

"Vamos a estar visitando diferentes escuelas, vamos a estar llevándole un mensaje positivo a estudiantes y jóvenes, vamos a comentarles de nuestra vida, de cómo nosotros crecimos", dijo Zion en una entrevista telefónica desde San Juan, Puerto Rico.

El cantante dice que de pequeño sufrió discriminación por racismo. "Lo viví en carne propia por mi color de piel, entre otras cosas más que pasé de niño. Pero las superé, no me quebrantaron, no me rompieron. Al contrario me dieron más motivación, más seguridad en mí mismo, me dieron más visión para lograr mis metas en el futuro”, aseguró.

“Yo me siento la persona indicada para dar un mensaje de este tipo y yo sé que los jóvenes se van a poder identificar conmigo”.

Zion & Lennox, el dúo puertorriqueño de reggaetón detrás de éxitos como Mi tesoro y La botella, son los primeros artistas en asociarse con Bridg-it.

La aplicación funciona como una organización sin ánimo de lucro que colabora directamente con escuelas para que los estudiantes puedan denunciar anónimamente casos de bullying y los profesores puedan monitorear mejor estos incidentes.

Fue creada por Jeff Ervine, que en 2006 denunció ante el FBI a un hombre que había creado un ardid financiero. El hombre terminó en prisión y fue deportado en 2008, pero entonces comenzó a atacar a Ervine y a su familia por internet.

“Pasé los cinco años siguientes en la corte tratando de limpiar mi reputación y hacer que retiraran todo. Demandé a Google y en el proceso me convertí en un experto en difamación, en privacidad digital para menores de edad y en justicia restaurativa”, dijo Ervine en una entrevista telefónica desde Nueva York.

“Al resolver mi problema me di cuenta del problema que están teniendo los chicos alrededor del mundo”. Ervine comenzó a desarrollar la app hace seis años con ayuda de especialistas en el tema. Desde hace cuatro años han colaborado con escuelas de Estados Unidos y actualmente también han empezado a operar en Chile.