El arte no tiene fronteras, color o credo, dice la jefa del Óscar

La jefa de los premios de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, hizo este lunes un llamado a la tolerancia y libertad de expresión, en medio del tenso ambiente político en Estados Unidos.

Fue en el almuerzo con los 160 nominados al Óscar en Bervely Hills.

"Hoy los celebramos a ustedes, su trabajo, sus logros, pero cada uno de ustedes sabe que hay sillas vacías en esta sala y es porque varios miembros de la Academia se han convertido en artistas-activistas", indicó en referencia a los artistas que se perderán la ceremonia del premio más cotizado de la industria del cine en protesta a la política migratoria de Donald Trump, que prohibió temporalmente la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Hay una lucha actualmente sobre la libertad artística tan urgente que en cualquier otro momento desde los años 50" en medio de la era McCarthy, en la que fueron perseguidos varios artistas por comunistas, lanzó en medio de aplausos.

"Estamos aquí para apoyar a los artistas del mundo, para enfrentar a aquellos que tratan y limitan nuestra libertad de expresión y para defender un principio fundamental: que todos los artistas creativos en el mundo están conectados un nexo inquebrantable que es más poderoso que la nacionalidad y la política", siguió.

"Y así como nuestro trabajo no entiende de fronteras, no se debe permitir que las fronteras nos detengan", sentenció.Entre los artistas afectados por la prohibición migratoria de Trump está el director iraní, ganador del Óscar, Ashghar Farhadi, nominado a mejor filme de lengua extranjera por "The Salesman".

Al almuerzo de este lunes acudieron Ryan Gosling y Emma Stone, cuyo musical romántico "La La Land" está entre los favoritos después de arrasar en los Globos de Oro y en los premios del sindicato de productores y directores.

La actriz francesa Isabelle Huppert, nominada por el thriller "Elle", se llevó varios aplausos así como también Viggo Mortensen, nominado por "Captain Fantastic" y Viola Davis por "Fences".

Los productores del show Michael De Luca y Jennifer Tood exhortaron a los nominados a mantener sus discursos cortos y concisos, y presentaron un corto con Kate McKinnon encarnando a una estrella ficticia de los años 30, Gloria Concave, dando tips de lo que se debe hacer y no en la gran noche.