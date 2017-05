Estos son los ganadores del Festival de Cine de Cannes 2017

La comedia negra " The Square" del director sueco Ruben Ostlund fue la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes, mientras que Sofía Coppola ganó el premio a mejor director por " The Beguiled", una versión nueva de una película de 1971 sobre la Guerra Civil de Estados Unidos.

Por su parte, Joaquin Phoenix ganó el premio a mejor actor por su papel en la película de suspenso " You Were Never Really Here", y Diane Kruger como mejor actriz por " In the Fade".

Kruger dijo en el auditorio que se sentía "abrumada por la emoción... Gracias mil veces".

En " You Were Never Really Here" Phoenix hizo el papel de un atormentado veterano de guerra que trata de salvar a una joven de una red de tráfico sexual.

En el auditorio apareció con zapatos de goma, y se disculpó ante los presentes afirmando que el premio "es totalmente inesperado".

Además, el jurado encabezado por Pedro Almodóvar entregó dos premios al mejor guion, para " The Killing of a Sacred Deer" y " You Were Never Really Here".

El premio del jurado fue para " Loveless" del director ruso Andrey Zvyagintsev.

En la categoría de cortometraje, la Palma de Oro fue para la película china " A Gentle Night" de Qiu Yang.