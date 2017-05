El '¡maldita lisiada!' retumba en la cárcel de Orange is The New Black

Soraya Montenegro y su "maldita lisiada" está de regreso en la pantalla: la famosa villana de telenovelas mexicana protagoniza la promoción de la quinta temporada de Orange is The New Black de Netflix, que se estrena el 9 de junio.

El personaje que la actriz Itatí Cantoral, de 42 años, hizo inmortal en la novela María la del barrio (1995-96) aparece en la famosa cárcel de mujeres de Litchfield.

La promo de dos minutos, que se divulgó en las redes sociales el lunes, comienza en el momento en que Marisol "Flaca" González (Jackie Cruz) encuentra a Montenegro en su cubículo en el penal.

"¿Cómo que quien soy yo? ¡Yo mando aquí!", le grita la villana ante una muy emocionada "Flaca", que en inglés le repite: "Yo veía todas tus telenovelas".

"¡Escucha, escuincla babosa, déjame que te demuestre mi poder satánico!", le responde con una risa macabra.

Pero "Flaca" con una sonrisa que no le cabe en el rostro solo le dice: "Fue increíble" y sale corriendo a buscar a Maritza Ramos (Diane Guerrero), que emocionada la quiere abrazar.

"Quita tus cochinas manos de encima mío pepenadora... ¡Marginal!", zanja Montenegro, a quien ambas presas le recrean la famosa escena de la "maldita lisiada" que marcó una generación.

Montenegro interrumpió la interpretación de las reas.

"No, así no, pendeja. Mírame" y se lanza sobre "Flaca" ahorcándola y gritando la conocida frase.

Netflix América Latina ya había usado el personaje para promocionar su cuarta temporada con un video de cuatro minutos que recibió 1.2 millones de visitas en YouTube.

Pero a diferencia del anterior, esta promo se grabó con el elenco en el estudio original y no fue un montaje.

Lleva casi 70 mil visitas en un día. La empresa dijo a la AFP que no comentaba sus estrategias de mercadeo y redes sociales.