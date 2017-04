Una noche inolvidable con Justin Bieber

El cantante Justin Bieber deleitó a miles de fanáticas la noche de este viernes 21 de abril con 20 de sus canciones. Niños, acompañados por sus padres, y adolescentes acudieron al concierto que se celebró en la Plaza Figali de Amador.

Las chicas coreaban a todo pulmón canciones de su último álbum Purpose, entre ellas: Mark my words, Get used to it, Boyfriend, Purpose y Sorry.

El músico canadiense tiene más de 75 millones de seguidores en Facebook, 65 millones en Twitter y 25 millones en Instagram.