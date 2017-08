'En mis piezas soy siempre yo, nadie más', Ilona Jäntti

Ilona Jäntti es una maestra del movimiento, su arte el de sobrevolar el escenario lo trae desde Estocolmo por sus influencias circenses y de Londres por su aporte de danza contemporánea.

La bailarina Jänti ha estado por dos semanas, en la capital panameña, instruyendo sobre las innovaciones en el arte dancístico a otros colegas de la región.

Hoy estrena su pieza lograda en conjunto y una individual llamada 'Footnotes' y en entrevista con La Prensa, Jäntti ilustra sobre su arte:

En su pieza Mualla Elsewhere se insertan planos de imágenes en movimiento, con las cuales interactúa como bailarina, ¿Con qué frecuencia emplea la tecnología en sus presentaciones?

No siempre, de vez en cuando, de repente cada dos años aproximadamente, algunas veces hacemos proyectos más grandes y otras veces cosas más sencillas, pero casi siempre, cada cierto tiempo utilizamos recursos multimedia.

'Mualla Elsewhere' no es posible hacerla sin la proyección, ya que no tendría sentido, la verdad es que en ese espectáculo las proyecciones son protagonistas.

Ilmatila: Muualla/Elsewhere from Ilona Jäntti on Vimeo.

A diferencia de otras disciplinas artísticas ¿Qué facilidades ofrece la danza aérea para su formato de presentación?

Cuando uno hace danza aérea se mueve de manera “real”, cuando estás en un teatro y bailas, o actúas, la mayoría de las veces estás pretendiendo ser alguien más o interpretando a alguien más. En la danza aérea es muy difícil hacer eso, porque el esfuerzo físico no se puede fingir y es algo que yo aprecio mucho. En mis piezas soy siempre yo, nadie más.

Así como en la música hay una constante colaboración entre artistas ¿con cuál personaje destacado dentro de la danza quisiera compartir escenario?

Maksim Komaro, mi novio (uno de los artistas mas influyentes del circo finlandés), si él regresara de su letargo, pero creo que ya él no quiere hacer mas performance, solo dirigir.

En cierta manera, otras expresiones del arte se concibieron en sus inicios como un lujo exclusivo dirigido al público aburguesado, ¿Qué lección trae la danza aérea en conjunción con el circo, en ese sentido, para qué tipo de audiencias nace?

Yo fui a una escuela de circo y para mí la danza aérea es parte del circo, es muy fácil ir a ver un espectáculo de circo, la gente va porque se siente entusiasmada y no siente temor, ya que el circo es para todo el mundo, es muy democrático; mientras que a veces las personas sienten más miedo en ir a ver una ópera o una obra de ballet, porque son consideradas para clases sociales más privilegiadas.

¿Cómo se logra la conexión del público con su lenguaje de movimiento corporal desligado a su vez de la palabra?

Creo que esto se logra sobre todo en los shows site-specific, que acontecen casi siempre en lugares públicos o urbanos y a la luz natural. Allí el público me ve y yo puedo en consecuencia verles, y así nace la conexión, una muy real. Por otro lado, cuando haces un espectáculo en un teatro, con luces, etc., debes abandonarte a la sensación de que todo lo que haces es real, ya que si estás fingiendo el público lo percibe. La danza aérea es un arte muy real, porque la gente ha estado en sitios muy altos y sabe lo que se siente, sabe que no estamos fingiendo.

"La inspiración viene trabajando y no mientras estamos sentados en casa esperando a que venga".

¿En qué se inspira para crear nuevos temas para sus espectáculos?

Trato de enfocarme en la idea primaria por la cual empiezo un proyecto, pero también estoy abierta a que otras cosas puedan añadirse o suceder durante el proceso, ideas que no estaban contempladas. Durante el proceso creativo, que de costumbre dura varios días, semanas o meses, hay veces en donde las cosas no funcionan o no logro que nazcan nuevas ideas, pero creo que esto es una parte esencial del proceso. Es necesario ir a trabajar en el proyecto todos los días para que la pieza pueda surgir. Soy de esas personas que piensan que la inspiración viene trabajando y no mientras estamos sentados en casa esperando a que venga.

¿Qué nos va a relatar con 'FootNotes' esta noche?

Trabajo con un trapecio de tres metros de largo, este es un proyecto que comencé durante mi máster en coreografía en Laban Centre en Londres. El movimiento físico está inspirado en cómo me muevo en un aro aéreo, pero quería expandir el rango de lo que podía hacer y así traté de trasladar el lenguaje corporal del aro aéreo a una barra larga.

¿Puede dar un adelanto de las herramientas y técnicas que usará en su 'performance' FootNotes?

Utilizaremos seis cuerdas aéreas y también habrá actos en donde aparecen elementos de madera como planchas o palets. Todo estará colgado desde el techo, pero también habrá momentos en el suelo.

¿Qué nuevo elementos físico ha insertado en su coreografía después de 2015, cuando estuvo por última vez en Panamá con su 'performance' Namesake?

Muchas de las coreografías son basadas en ideas concebidas por las personas que las interpretan y por esta razón todas serán muy diferentes. Este año además no incorporamos las telas, como en años anteriores.

¿Qué enfoque tuvo la formación de dos semanas para los talleres de este Panamá Aérea 2017?

Para mí uno de los elementos esenciales para aprender es el tiempo, es importante por dos motivos, por el sentido de repetición que es necesario para los trabajos de danza aérea y por el tiempo que se necesita para digerir la información, y aunque dos semanas pueden parecer mucho, en realidad es poco. Trato de darles a los aerealistas, herramientas diferentes que podrá utilizar a la hora de componer sus trabajos propios. Hay ejercicios que hemos hecho solo una vez y otros que hemos trabajado a lo largo de todo el taller. Espero que los participantes puedan encontrar “algo” que sea beneficioso para ellos y puedan llevar consigo.

¿Cómo evalúa el grupo de artistas que ha respondido a la convocatoria?

Creo que tenemos un lindo y diverso grupo. Aprecio el hecho de que aquí en América Central las personas aprecian las aptitudes técnicas y no les da vergüenza probar varios elementos. Parece que en Finlandia ahora mismo hay una moda en donde los artistas hacen todo menos lo que saben hacer y creo que es una verdadera lástima. El performance debería ser algo más que solo técnica, pero sin la técnica no hay nada. Hasta los trabajos aéreos más minimalistas y contemporáneos pueden beneficiarse solamente si detrás hay una gran técnica, aun sin mostrar casi nada de técnica. El conocimiento técnico que tiene un cuerpo saldrá a relucir aun cuando no estemos haciendo nada. Me gusta la "fisicalidad" que tienen los artistas aquí en Centro América.