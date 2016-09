Bad weather forecasted for today

The electrical transmission company Etesa has said that a tropical wave will generate storms from the Gulf of Panama to the Azuero region.

There are also warnings for the Caribbean coast of the country as well as the Guna Yala and Emberá comarcas, as well as the Darién.

The warning is valid until 1 p.m.

The civil defense agency Sinaproc has dispatched officials to deal with potential problems caused by the expected heavy rains.

@Sinaproc_Panama monitorea paso del sistema de mal tiempo sobre Ciudad de Pmá y activa sus bases desplazando.personal a zonas vulnerables. — Jose Donderis (@donderisja) 21 de septiembre de 2016

#Precaución onda tropical generando tormentas desde el golfo de Panamá hacia la región de Azuero @Etesatransmitepic.twitter.com/4pXK1oDWYv — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) 21 de septiembre de 2016