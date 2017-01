Accident reported in Loma Cová

At least seven people were injured in a multiple vehicle collision that occurred in Loma Cová. Three of them are in serious condition, officials said.

Fire Department personnel, the Unified Emergency Management System 911 (Sume) and the civil defense agency Sinaproc sent ambulances to provide relevant support.

The incident, involving about 11 vehicles, has caused a major congestion.

Drivers were urged to take alternate routes.

Maratónica labor de nuestras unidades/auxilio a 7 personas heridas en accidente Loma Cová/3 de ellos llevados en nuestra ambulancia HST. pic.twitter.com/BXT7OodHrG — Senan Panamá (@SENANPanama) 6 de enero de 2017

Preliminar del accidente en Loma Cová. 5 lesionados, de estos 4 rojos y 1 amarillo. Atendió Bomberos, SPI, Cruz Roja, Más Vida y Sume 911 pic.twitter.com/bhUUA8c6VG — SUME 9-1-1 Panamá (@SUME911) 6 de enero de 2017

#FTCAyuda atiende en estos momentos colisión múltiple a la altura de Loma Cova. Pedimos evitar esta via! pic.twitter.com/1g5JqzJdX7 — Bomberos De Panamá (@BCBRP) 6 de enero de 2017

RT @chavezcmanuel Accidente registrado en Loma Cobá, Arraijan en dirección hacia la ciudad. pic.twitter.com/tpuhG1CJh9 — Tráfico Panamá (@RTtrafico) 6 de enero de 2017